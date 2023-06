SELVAZZANO (PADOVA) - Il rendiconto di gestione non passa e a Selvazzano il clima si fa bollente. Il 6 luglio partirà lo scioglimento del Consiglio, ma il sindaco Giovanna Rossi vuole giocarsi tutto per evitare questa ipotesi. Lei stessa non fa mistero della causa del pandemonio: i dissapori con il suo predecessore Enoch Soranzo, che l’aveva candidata. E proprio i dissapori hanno portato alla spaccatura il circolo Fratelli d’Italia selvazzanese: a essere commissariato sembra infatti che non sarà solo il Comune, perché la stessa sorte è già toccata alla sezione locale del partito di Giorgia Meloni.

Il quadro

I venti giorni concessi dal p refetto prima di avviare lo scioglimento del consiglio comunale scadono il 5 luglio . L a diffida ad approva r e i l rendiconto di gestione 2022 è infatti stata notificata il 15 giugno , quindi ci sarebbe ancora la possibilità di convocare un altro C onsiglio per approvare i l documento finanziario . Ma servirebbe la richiesta di cinque consiglieri , quindi qualcuno di coloro che martedì sera ha nno cassato la delibera votando contrario o astenuto (7) dovrebbe cambiare idea.

Il clima

Ieri mattina in municipio il sindaco Giovanna Rossi, assieme alla sua squadra, ha ribadito di esserci per i cittadini e di avere ancora tutta l’intenzione di provare fino all’ultimo affinché Selvazzano non venga commissariat a . «Il mio è un appello molto chiaro – ha detto –: c’è ancora tempo, se qualcuno ripensasse a questa situazione, rivedesse la sua posizione e la conseguenza di lasciare per dieci mesi una città ingessata quando potrebbe andare alle naturali elezioni, farebbe il bene di Selvazzano. Non trovo un senso a tutto questo, alla non approvazione di un rendiconto di gestione che fotografa l’anno 2022 . C ’è un avanzo di 1 ,3 milioni di euro da spendere per i cittadini. Perché ci fermano? Se si v oleva essere costruttiv i chi ha votato contrario e astenuto poteva presentare un emendamento al documento finanziario, perché non l’hanno fatto?».

«A Selvazzano non ci sono ragioni fondamentali ed evidenti per commissariare il Comune – ha detto Enrico Romanato , capogruppo del gruppo misto del sindaco Rossi – e non possono essere le partite piccole che determinano questa situazione. Non può essere un rendiconto di gestione di un bilancio, che l’anno scorso è stato approvato, a determinare il commissariamento. È questo che ci fa arrabbiare».

I dissidi

Una situazione difficile che il sindaco Rossi non nasconde aver avuto origine da dissapori con il suo predecessore Enoch Soranzo, che l’aveva scelta come candidato. «Io non ho mai cercato di rompere con la lista Selvazzano Viva (quella di Soranzo, ndr) fin o a quando il 12 ottobre 2021 c’è stato un tentativo di mandarmi a casa – ha detto Rossi – e da lì con la Lega locale, che non ha accettato di farmi questo sgambetto pur avendo corso contro di me, è nato un nuovo accordo. Io fin dall’inizio ho vissuto una maggioranza difficile». E sull’attuale situazione non usa mezzi termini neppure il capogruppo della Lega, Antonio Francon, in appoggio alla Rossi, che riporta un’affermazione dell’attuale segretario generale Francesco Spaziani fatta durante il consiglio comunale del 5 giugno con l’approvazione del bilancio di previsione . «Io c’ero mesi fa e soldi non ce n’erano mai. A bbiamo dovuto autotassarci per un barattolo di colore per una panchina – ha citato Francon – . Alla fine si scopre un avanzo milionario e un accantonamento di oltre 6 milioni su crediti di quasi pari importo».

«Selvazzano Civica ha confermato il voto favorevole al rendiconto nell’ottica della proficua collaborazione iniziata il a marzo 2022, quando il sindaco e la giunta hanno deciso di aprirsi alla mia civica, ambientalista e di sinistra, per dare un contributo al governo della città pur rimanendo n ella minoranza – ha detto Vincenzo Vozza – . Dispiace che forze politiche in C onsiglio da molti anni, come la civica dell’ex sindaco, e che hanno plasmato a loro immagine la città, abbiano tradito la cittadinanza in un momento così delicato». Una situazione bollente anche sul fronte della politica locale , con il commissariamento del circolo locale di Fratelli d’Italia da parte del coordinatore provinciale Elisabetta Gardini arrivato ieri mattina.

La frattura