SELVAZZANO (PADOVA) - Il consiglio comunale di Selvazzano ha respinto nuovamente il rendiconto di gest i one 2022. Si è conclus a in parità, con 7 voti favorevoli e 7 voti fra contrari e astenuti, la seduta di ieri, fondamentale per la tenuta dell’amministrazione del sindaco Giovanna Rossi: si avvia ora la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale come comunicato dal p refetto di Padova.

Salta il sindaco e cade la giunta per colpa del rendiconto 2022