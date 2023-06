Selvazzano Dentro. Il monito del Prefetto al Consiglio comunale: «Venti giorni per approvare il rendiconto o sarà commissariamento»

SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) - Il Prefetto di Padova Raffaele Grassi ha inviato oggi al presidente del consiglio comunale e ai consiglieri del Comune di Selvazzano Dentro la diffida a procedere, entro venti giorni, all'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2022.

Il documento contabile, infatti, come comunicato dallo stesso sindaco, non è stato approvato dal consiglio comunale nella seduta dell'8 giugno scorso, nonostante il relativo termine legale di approvazione fosse scaduto il 30 aprile. In caso di mancata validazione entro il termine assegnato, il Prefetto dovrà avviare la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario per la gestione provvisoria.