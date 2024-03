BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - La fortuna è cieca, ma a volte lo è anche il giocatore che ne viene baciato. È il caso di chi ha giocato al Superenalotto a Borgo Valbelluna nell’estrazione di sabato 30 dicembre scorso senza accorgersi di aver vinto. Ed ora il tempo per riscuotere il premio di 10mila euro sta per scadere: la data finale è il 29 marzo. Per questo Sisal, il gestore del gioco Superenalotto, ha diffuso ieri una nota che è un vero e proprio appello: «Cercasi in Veneto 4 vincitori» (oltre a Borgo Valbelluna ignoti giocatori non si sono presentati all’incasso anche a Selvazzano Dentro e Pernumia nel Padovano e a Rovigo).

Cercasi vincitore del Superenalotto

Il premio era stato assegnato nella speciale iniziativa “New Year’s Show” di SuperEnalotto SuperStar, che aveva messo n palio 900 premi garantiti da 10.000 euro in tre estrazioni straordinarie. Un evento che si era sviluppato nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (180 di giovedì 28 dicembre 2023, 181 di venerdì 29 e 182 il 30 dicembre 2023). Partecipare all’iniziativa era semplicissimo e non costava nessun importo extra: a ogni combinazione giocata con il numero SuperStar, convalidata per almeno uno dei tre concorsi speciali, era assegnato un codice univoco alfanumerico, già incluso nel costo della giocata, con il quale concorrere ai premi garantiti in palio. Come sempre tanti hanno tentato la fortuna con i loro numeri fortunati per aggiudicarsi il jackpot sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it. Ma poi forse non si sono ricordati di controllare anche quel codice, oltre alle verifiche sull’eventuale 6 milionario. Sisal invita quindi i giocatori di Superenalotto di Borgo Valbelluna a verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco del 30 dicembre 2023. Il vincitore bellunese ha sulla schedina questo codice: 3064APD182035. Chi lo dovesse leggere sulle schedine giocate quel sabato 30 dicembre nell’estrazione numero 182 del 2023 è il fortunato vincitore “ricercato” da Sisal. Ma la verifica va fatta quanto prima: i giorni stanno finendo. La speranza è che la persona in questione non abbia cestinato la ricevuta una volta controllato che i numeri dell’estrazione di Superenalotto non erano quelli che aveva giocato, ignaro che c’era anche il “premio di consolazione” di “New Year’s Show”. Un’iniziativa che ha distribuito, complessivamente, 9 milioni in tutta Italia di euro ai fortunati vincitori. Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/