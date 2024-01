Lotto, la dea bendata fa visita in Friuli. A Udine e Cormons si festeggia: vinti in tutto 81 mila euro

Friuli-Venezia Giulia in festa grazie al Lotto, con due vincite per un totale di 81 mila euro. Il concorso di venerdì 26 gennaio, come riporta Agipronews, ha premiato un fortunato giocatore di Udine, che si porta a casa 63.562,50 euro con un sei ambi, quattro terni ed una quaterna. A questi si aggiungono i 18.250 euro centrati a Cormons, in provincia di Gorizia, nel concorso di sabato 27 gennaio. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 105 milioni da inizio 2024.