LENDINARA (ROVIGO) - I fondi europei previsti per Auro potrebbero ridare sprint al progetto per gli alloggi dedicati a mamme e bambini nell'ambito del contrasto alla violenza, inseriti nel contesto dell'ex ospedale ora in fase di riqualificazione. La notizia è emersa nella seduta del Consiglio comunale di giovedì sera, in cui i consiglieri hanno approvato un aggiornamento del programma delle opere pubbliche illustrato in aula dall'assessore ai Lavori pubblici Gino Zatta. L'aggiunta all'elenco dei lavori da mettere in calendario riguarda una parte dell'ex ospedale, in particolare il terzo e il quarto piano.

Riqualificazione avviata

Nell'ex nosocomio sono in corso i lavori di riqualificazione avviati dall'Ulss 5, che realizzerà nei tre piani inferiori dei nuovi Cdd (Centri diurni per persone con disabilità) e un'altra attività socio-assistenziale e darà in usufrutto al Comune di Lendinara, appunto, il terzo e il quarto piano. «Tra le opportunità comprese nell'ambito di Auro, l'Autorità urbana di Rovigo, c'è la possibilità di avere fondi per 190mila euro da destinare alla ristrutturazione del terzo piano dell'ex ospedale per realizzare la comunità per mamma e bambino con sei appartamenti - ha spiegato Zatta -. I sei alloggi potranno essere costruiti e messi a disposizione se il progetto, unico ritenuto meritevole di essere sottoposto all'esame della Regione Veneto, verrà approvato. Attendiamo l'esito che sarà comunicato entro fine luglio».

Vittime di violenza

L'assessore ha ricordato che per la comunità dedicata ad accogliere donne vittime di violenza insieme ai loro bambini saranno necessari circa 450mila euro, perciò sarà indispensabile cercare anche altri finanziamenti. «Non escludo che nel corso dell'anno il piano delle opere possa essere nuovamente rivisto, perché ci sono buone prospettive per portare a casa ulteriori contributi per ristrutturare e recuperare immobili comunali», ha concluso Zatta preannunciando ai consiglieri probabili ritocchi alla programmazione dei lavori pubblici per poter cogliere le opportunità offerte da altri bandi. I fondi di Auro darebbero un buon impulso alla concretizzazione della casa rifugio per mamme in difficoltà, prevista nei due piani dell'edificio in usufrutto al Comune di Lendinara. Attualmente nell'ala dell'ex ospedale ancora in disuso e da recuperare, quella che si affaccia su via Perolari, sono in corso i lavori di riqualificazione e adeguamento appaltati dall'Ulss 5 per 729.650 euro, in particolare interventi edili ed architettonici, consolidamenti strutturali e nuovi impianti elettrici e termoidraulici.

Il progetto

L'importo totale del progetto è di 1 milione e 146mila euro e comprende, oltre alle suddette opere, lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto come quelli che riguardano l'installazione di un nuovo ascensore, di gruppi frigoriferi e apparecchi per il ricambio d'aria e per la fornitura di arredi. Nel 2024, dopo il termine dei lavori, è prevista anche la sistemazione del parcheggio dell'ex ospedale e Punto sanità per 310mila euro ad opera del Comune di Lendinara, che consentirà di avere un'area di sosta ad uso pubblico con un'ottantina di posti auto, illuminazione e videosorveglianza anche al servizio del centro storico.