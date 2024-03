LENDINARA (ROVIGO) - La mobilità sicura per ciclisti e pedoni lungo la Sr 88 e il recupero del terzo piano dell'ex ospedale per creare una comunità per mamma e bambini in situazioni difficili diventeranno realtà grazie ai finanziamenti che la città avrà nell'ambito del progetto Auro. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato l'inserimento nel piano delle opere pubbliche di tre nuovi interventi, di cui due legati alle possibilità di finanziamento che stanno prendendo corpo nell'ambito dell'Autorità urbana di Rovigo, che coinvolge tredici comuni polesani. Si tratta di risorse che arrivano dal Fondo europeo di sviluppo regionale tramite il Piano regionale del Veneto per attuare una serie di interventi mirati allo sviluppo del territorio.

SEI ALLOGGI

Il Comune di Lendinara usufruirà dei fondi per, appunto, due interventi già programmati in passato e procrastinati per mancanza di risorse. Il primo è la realizzazione nel terzo piano dell'ex ospedale di sei alloggi per una futura comunità educativa dedicata a mamme e bambini. Il progetto, che prevede la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la dotazione di sistemi di domotica, prevede una spesa di 450mila euro, di cui circa 190mila provenienti da finanziamento e il resto a carico delle casse comunali.

Pensato per accogliere donne vittime di violenza in un ambiente protetto, il progetto si avvarrà anche del quarto piano dell'ex nosocomio, grazie all'usufrutto gratuito di entrambi i piani interessati che l'Ulss 5 ha concesso al Comune di Lendinara per 30 anni. Un tassello, questo, che andrà a completare il recupero dell'ex ospedale lendinarese, dove l'azienda sanitaria sta portando avanti i lavori di recupero e risanamento realizzando ai piani inferiori dei nuovi Centri diurni per persone con disabilità.

NUOVA CICLOPEDONALE

Il secondo intervento che troverà realizzazione nell'ambito di Auro è uno stralcio della pista ciclopedonale lungo la Sr 88, un progetto da mezzo milione di euro di cui 150mila a carico dell'ente locale. Si tratta della prosecuzione dell'opera avviata anni fa con la realizzazione del primo tratto della ciclopedonale, che parte all'altezza di via Aldo Moro e arriva fino all'incrocio con via Matteotti. Proseguire l'opera per portare ciclisti e pedoni in modo sicuro dall'intersezione con via Matteotti fino a quella con via San Rocco sembrava però un'utopia, con una a spesa preventivata di 3 milioni e 700mila euro da sostenere.

«Grazie ai fondi che avremo nell'ambito di Auro riusciremo a fare il tratto compreso tra l'Agip e il santuario della Beata Vergine del Pilastrello. Si tratta di mezzo milione di euro, di cui 150mila in carico al Comune spiega l'assessore ai Lavori pubblici Gino Zatta La strategia degli uffici comunali e dell'amministrazione è quella di cercare fondi frazionando gli interventi rispetto al progetto complessivo iniziale. Avremo qualche procedura in più, dovranno essere effettuati alcuni espropri, ma è importante farlo per offrire un percorso sicuro ai tanti lendinaresi, anche anziani, che raggiungono le attività commerciali lungo la regionale. Partiremo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo».