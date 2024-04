Terremoto Taiwan, palazzo collassa dopo la scossa più forte degli ultimi 25 anni

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Taiwan, localizzata a 18 km a sud-est di Hualien City e a circa 155 km a sud della capitale Taipei. Seguita da 58 scosse di assestamento, nove delle quali hanno avuto una magnitudo tra 5 e 6, con altre due scosse che hanno superato la magnitudo 6, come riportato dal Centro sismologico Cwa e documentato dal Taipei Times. Il terremoto, avvertito in tutta Taiwan, è stato particolarmente sentito data la sua scarsa profondità, come sottolineato dal direttore del Cwa, Wu Chien-fu.