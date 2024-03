Este. Distruggono la vetrata della sala slot e portano via 11 mila euro: tre giovani denunciati

ESTE (PADOVA) - Sono accusati di aver commesso un furto alla sala slot Vlt Lucky City di Este: denunciati un 18enne di Este, un 19enne di Ponso e un 20enne di Sant'Elena.

Era la notte tra il 25 e il 26 gennaio. Tre persone coperte con cappuccio e scaldacollo hanno distrutto la vetrata del locale e nonostante l'allarme suonasse a tutto volume, hanno portato via 11 mila euro da un cassetto. I carabinieri del Norm di Este hanno acquisito le immagini delle telecamere e le hanno comparate a quelle della serata precedente al furto.

Così hanno visto i tre giovani che indossavano gli stessi vestiti usati durante il furto.

Il 18enne all'epoca dei fatti era minorenne per cui il suo caso è sul tavolo del Tribunale per i Minorenni di Venezia, ed è stato anche segnalato alla Prefettura di Padova perché in casa aveva una modica quantità di hashish. Nelle abitazioni dei tre giovani sono stati trovati vestiti come quelli usati dagli autori del furto.