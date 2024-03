Montebelluna. Rapina alla sala slot due arresti: i banditi incastrati da un tatuaggio, uno è minorenne

MONTEBELLUNA - Già individuati e bloccati in nottata dai Carabinieri i presunti responsabili della rapina alla sala slot di Montebelluna (TV) avvenuta ieri sera verso le 22. Nelle abitazioni degli arrestati, due giovani del posto già noti alle Forze dell'Ordine, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato parte degli indumenti utilizzati dal duo per il "colpo", un caricatore per fucile ad aria compressa compatibile con quello dell'arma imbracciata da uno dei due malviventi (sinora non ritrovata) e puntata alla gola della dipendente della sala slot e la somma di quasi 1.500 euro in banconote dello stesso taglio di quelle asportate.

A indirizzare le indagini dei militari dell'Arma di Montebelluna la visione delle riprese dei sistemi di videosorveglianza, alcune testimonianze e la presenza di un tatuaggio sul dorso della mano di uno dei due che aveva fatto irruzione nel locale, travisato e armato di fucile tipo "soft air", unitamente al complice, infradiciottenne, a volto scoperto.