Rapina alla sala slot di via Parigi, caccia ai banditi scappati a piedi

Attimi di terrore ieri sera nella sala slot di piazza Parigi, a Montebelluna. È successo tutto verso le 22. A quell’ora, due uomini col volto coperto, uno dei due, secondo le prime testimonianze, armato di una pistola, hanno fatto irruzione nel locale, situato poco fuori il centro storico di Montebelluna, minacciando tutti e facendosi consegnare l’incasso. Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti alla Vtl & Slot ElDorado Gaming. Poi i due rapinatori sono scappati a piedi col bottino, pare però che non fosse ingente, come dalle prime ricostruzioni. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Dipendenti e avventori della sala slot, comprensibilmente sotto choc, hanno dato subito l'allarme alle forze dell'ordine. E sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce sull'accaduto. Ora è caccia ai due rapinatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA