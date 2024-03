Quinto, rapina alla sala slot: malvivente incappucciato minaccia la dipendente e scappa con l’incasso

QUINTO (TREVISO) – Rapina in una sala slot: malvivente incappucciato minaccia la dipendente e si fa consegnare l’incasso. Il grave episodio è avvenuto venerdì sera, 22 marzo, all’interno della Admiral di via Postumia Castellana, a Quinto di Treviso. Erano le 19 quando il rapinatore ha fatto irruzione nel locale e ha costretto la donna a dargli tutti i contanti che aveva in cassa.

L’ULTIMATUM

Per rendere più efficaci le intimidazioni, ha lasciato intendere alla dipendente di avere con sé un’arma, che però non avrebbe mostrato. La vittima, temendo il peggio, ha eseguito gli ordini consegnandogli il denaro custodito nella cassa. Il bottino è di qualche centinaia di euro, forse più magro di quanto sperasse. Ottenuto ciò che voleva, il bandito è scappato a piedi per le vie limitrofe.

LE INDAGINI

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri: ora è caccia al rapinatore solitario. I militari dell’Arma hanno raccolto la testimonianza della donna e ora stanno visionando i filmati delle telecamere installate nel locale e presenti in zona. Gli occhi elettronici potrebbero fornire elementi utili a dare un volto e un nome al responsabile.