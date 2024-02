Padova. Tentano di rapinare una sala slot ma il responsabile li mette in fuga: denunciati due ragazzini di 14 e 15 anni

PADOVA - Hanno 14 e 15 anni i due ragazzi che hanno tentato di rapinare la sala slot "17srl" di via Lisbona, a Padova. Nella mattinata di ieri, 16 febbraio, i due giovani sono arrivati nel locale e inizialmente hanno chiesto di poter cambiare qualche banconota per poter giocare ai videopoker. Poi hanno distratto il responsabile e mentre uno gli impediva di vedere quello che stava accadendo, l'altro svuotava la cassa.

Quando il responsabile si è reso conto di quanto stavano facendo ha bloccato uno dei ragazzini e a quel punto, divincolandosi, il giovane ha fatto cadere le banconote. Ha spinto l'uomo e poi è scappato con il complice. Fuori li aspettava un'auto che si è allontanata a tutta velocità.

Il responsabile della sala slot ha chiamato il 112 e una pattuglia del Radiomobile di Padova ha guardato le immagini della videosorveglianza. Diramata la descrizione dei sospetti, sono cominciate le ricerche.

I due ragazzini sono stati bloccati dai carabinieri di Abano Terme in via Guizza, dove è stata segnalata un'auto molto simile a quella usata per la fuga. I due ragazzini sono senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. Si trovavano su un'auto radiata. Accompagnati in caserma, sono stati denunciati per tentata rapina in concorso: non si è riusciti a rintracciare un familiare per cui sono stati portati in due distinte comunità del Padovano.