Padova. Si intrufola dalla veranda e ruba un ecografo da 10 mila euro: 37enne arrestato

PADOVA - Ha rubato un ecografo del valore di 10 mila euro, oltre a gioielli. Un bottino decisamente insolito per un 37enne di origine romena senza fissa dimora, sorpreso a rubare in una casa all'Arcella.

Nel pomeriggio di ieri, 27 ottobre, una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile stava passando per via Altichieri Da Zevio. I militari hanno notato un uomo che usciva in modo furtivo da una casa e lo hanno fermato. Così hanno scoperto che quella era l'abitazione di un rappresentante di un'azienda del settore medicale e che il 37enne, entrando da una veranda, aveva portato via un ecografo con tablet del valore di 10 mila euro e dei gioielli. È stato arrestato per furto in abitazione.