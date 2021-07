PADOVA - Ladri in azione in pieno pomeriggio all'Arcella. Erano le 16,30 quando una residente in via Pietro Chevalier è andata tranquillamente a farsi una doccia prima di uscire. Nel frattempo i malviventi attraversando il giardino dell'abitazione adiacente sono arrivati al portone d'ingresso dell'obbiettivo. Una volta scassinata la porta sono entrati nell'appartamento e mentre la donna era ignara nella doccia, hanno razziato quanto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati