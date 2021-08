PADOVA - Era riuscita a scippare una 86enne di un Rolex da 30mila euro, il tutto in pieno giorno e nella trafficatissima via Aspetti fingendosi una dipendente della vicina farmacia Arcella. La fuga della ladra, la 34enne R.S., è però finita grazie alle indagini condotte dalla Squadra mobile della questura, che l'ha identificata e denunciata insieme al marito e complice, il 31enne R. C..



IL COLPO

Era il tardo pomeriggio del 19 agosto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati