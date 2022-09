Padova. Tre arresti tra via Guizza e l'Arcella per droga, possesso d'armi e mezzi rubati con targa falsa

PADOVA - Droga, armi e denaro: beccati tre padovani. A seguito di alcune perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Padova, la Polizia di Stato della Questura Squadra Mobile ha arrestato in flagranza di reato tre padovani, con sequestro di armi, droga, denaro e alcuni veicoli di provenienza illecita.

Le indagini

I controlli hanno interessato alcune abitazioni riconducibili agli indagati, site in zona Guizza ed in zona Arcella, dove il trio nascondeva droga e armi. In particolare all’interno di un garage di Via Guizza, nella disponibilità di due dei tre soggetti, i poliziotti hanno sorpreso il sospettato principale, un 63enne pregiudicato, proprio mentre stava per occultare e portar via un fucile a pompa con matricola abrasa e calcio parzialmente segato, il tutto unitamente al relativo munizionamento (n.5 cartucce a palla cal. 12.) Sono stati poi trovati anche un’ulteriore arma (una pistola semiautomatica cal. 9) con colpo in canna e completa di caricatore con 13 proiettili, un motociclo Piaggio munito di targa falsa, risultato compendio di un furto commesso a Padova nel giugno dell’anno scorso, ed un’auto Volkswagen Polo, anch’essa risultata compendio di un furto consumato nel dicembre 2021 a San Giorgio delle Pertiche. Il 63enne è stato deferito quindi anche per ricettazione e riciclaggio.

La serra di marijuana in casa

Sempre in via Guizza, i poliziotti hanno controllato l'interno di un’abitazione di un operaio 66enne (in rapporti col primo). In una delle camere dell’abitazione, l'uomo aveva realizzato due vere e proprie serre, munite di sistemi di ventilazione e illuminazione a tempo, adibite alla coltivazione di marijuana, con annesso una sorta di piccolo laboratorio dove era depositato tutto l’occorrente (terriccio, concimi vari, termostati, macchine per sottovuoto e relativi sacchetti, bilance elettroniche, bilancini di precisione, ecc.). Gli agenti hanno sequestrato in tutto 40 piante in vaso ancora in fase di maturazione ed oltre 400 grammi di marijuana già essiccata e pronta al consumo custodita in vasi di vetro distribuite su di una dispensa (a mo’ di vere e proprie “conserve”) e dell’hashish.

L'arresto in zona Arcella per hashish ed eroina

Il terzo soggetto, un 45enne disoccupato, è stato invece arrestato in zona Arcella. All’interno dell’abitazione dal medesimo occupata e poi ancora in un garage di cui lo stesso ha la disponibilità, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato quasi 100 grammi fra eroina ed hashish, nonché una moto BMW GS 1150 provento di un furto commesso a Padova nel luglio 2022. Quest’ultimo veicolo che costerà al 45enne un’imputazione pure per ricettazione è già stato restituito all’avente diritto. I tre soggetti, su disposizione della stessa Procura della Repubblica sono stati tutti ristretti in carcere in attesa di convalida. In merito al rinvenimento delle armi e dei veicoli di provenienza furtiva sono stati già disposti accertamenti da parte della Procura di Padova allo scopo di appurarne la provenienza ed il possibile utilizzo in pregressi episodi criminosi.