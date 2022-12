Casale di Scodosia. Scoperti a rubare in una casa la sera di Natale, cercano di fuggire lanciandosi dalla finestra: arrestati due 24enni

CASALE DI SCODOSIA - Nella notte tra Natale e Santo Stefano i carabinieri hanno arrestato due giovani per tentato furto in casa. Un signore di Casale di Scodosia ha sentito dei rumori strani provenire dalla casa vicina e ha deciso di chiamare il 112.

I carabinieri dell'Aliquota radiomobile di Este e i colleghi delle stazioni di Solesino e Vescovana sono andati a controllare. All'interno hanno scoperto due 24enni marocchini intenti a rovistare tra le stanze. Quando i due si sono visti di fronte gli uomini in divisa hanno cercato di scappare lanciandosi dalle finestre. Ma la fuga ha avuto esito negativo perché i carabinieri li hanno bloccati. I due avevano attrezzi da scasso, indumenti per nascondere la propria identità come cappellini e guanti.

Sono stati arrestati con le accuse di tentato furto in abitazione aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.