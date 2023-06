Padova. Etichette false, sequestrati 200 mila orologi e articoli di bigiotteria. Imprenditori denunciati

PADOVA - Oltre 200 mila tra orologi e articoli di bigiotteria sono stati sequestrati dalla Finanza: avevano un'etichetta con scritto "nichel free" ma i test non erano stati eseguiti.

Le fiamme gialle hanno individuato un'azienda che opera nella zona industriale di Padova. I prodotti avevano un'etichetta messa in modo arbitrario dal rivenditore che non aveva effettuato i test previsti dalla legge, in violazione del Regolamento Reach (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). In magazzino i finanzieri hanno trovato e sequestrato 95 mila prodotti. Ma non è finita. I militari della guardia di finanza hanno ricostruito la filiera commerciale risalendo all'importatore, operante in provincia di Milano. E lì hanno sequestrato altri 105 mila articoli. I due imprenditori sono stati denunciati per frode in commercio.