PADOVA - È stato presentato oggi, mercoledì 24 aprile, “Il più grande raduno dei centenari", in programma sabato 4 maggio alle ore 10 alla Civitas Vitae Sport Angelo Ferro di via Toblino 53 a Padova. Attualmente il record è detenuto dall'Australia con 45 persone coinvolte. L’obiettivo è quello di battere il primato del mondo ma sarà anche l’occasione per festeggiare l’amicizia intergenerazionale, coinvolgendo istituzioni e associazioni di volontariato. Il tentativo di record sarà certificato dalla presenza del giudice Lorenzo Veltri del Guinness World Records, che interverrà all'evento per verificare che tutti i passaggi tecnici necessari al superamento del precedente primato. Con l’occasione si sono definite le regole per il Guinness: ogni centenario dovrà portare con sé un documento e il certificato di nascita. Presenti alla conferma stampa anche quattro centenari che parteciperanno al tentativo di record: Iolanda Guerri, Iolanda Paccagnella, Ferruccio Lazzaretto e Adelina Galeazzo (residenza Santa Chiara). (Video di Madeleine Palpella)

Ultimo aggiornamento: 18:52

