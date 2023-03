Padova. Etichette irregolari, la Finanza sequestra oltre un milione di articoli di bigiotteria

PADOVA - Oltre un milione di articoli di bigiotteria irregolari sequestrati. Nuovo controllo della guardia di finanza nella zona industriale di Padova dove all'interno di una ditta le etichette venivano apposte in modo arbitrario e direttamente dal rivenditore con la scritta "nichel free". Non erano stati effettuati i test previsti dalla normativa vigente per garantire la veridicità su quanto riportato sulle etichette stesse.

Tra il negozio e il magazzino sono stati sequestrati 3.800 prodotti. Ma non è finita. I finanzieri hanno analizzato i documenti dell'azienda per ricostruire la filiera commerciale e sono risaliti all'importatore, operante nella provincia di Milano. La perquisizione si è spostata alla società lombarda che aveva stoccato in deposito un milione di articoli della stessa specie, anch'essi sequestrati. I due imprenditori sono stati denunciati alle Procure di Padova e Pavia per frode in commercio mentre la società milanese è stata segnalata all'autorità giudiziaria competente.