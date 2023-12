VIGODARZERE (PADOVA) - Nuovo ponte sul Brenta a Vigodarzere. Tra qualche settimana il via al cantiere che Rfi - Rete ferroviaria Italiana sta realizzando sul fiume dal lato di Padova interesserà anche il comune della cintura. Si tratta della costruzione di un nuovo ponte ferroviario a doppio binario che andrà a sostituire quello attuale a una rotaia unica. Lunedì scorso l'amministrazione comunale, Rfi e Italferr hanno incontrato i residenti delle vie Stazione, Carducci, De Gasperi e Svevo principalmente interessati dal cantiere, per illustrare il progetto e annunciare l'avvio dei lavori che comporteranno il passaggio di mezzi pesanti sul territorio. Il quale però avrà un impatto minimo sulla viabilità ordinaria sia all'interno del quartiere "Aggeris" che su via Roma.