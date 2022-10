Padova. Prodotti senza etichette: sequestrati 8 mila metri di tovaglie e tappeti dalla Finanza

PADOVA - Ottomila metri di tovaglie e tappeti, 700 smalti, 150 flaconi di colla. Tutto privo di etichetta come da norma di legge. È il materiale sequestrato dalla guardia di finanza in alcuni esercizi commerciali della provincia, potenzialmente pericoloso per le persone. Le indagini hanno condotto a negozi di Conselve, Piove di Sacco e Boara Pisani operanti nel settore della cessione di prodotti non specializzati per la casa e la persona.

Peccato che gli esercenti abbiano violato la normativa. I prodotti non avevano le etichette su cui deve essere riportata la composizione dei materiali e le informazioni riguardanti l'eventuale presenza di sostanze che possano potenzialmente arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente. Gli articoli non in regola sono stati sequestrati per un valore commerciale stimato in 140 mila euro mentre i legali rappresentanti delle società sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Padova.