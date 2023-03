Padova. Oltre un milione di articoli di bigiotteria sequestrati, etichette irregolari

PADOVA - Oltre un milione di articoli di bigiotteria irregolari sequestrati. Nuovo controllo della guardia di finanza nella zona industriale di Padova dove all'interno di una ditta le etichette venivano apposte in modo arbitrario e direttamente dal rivenditore con la scritta "nichel free". Non erano stati effettuati i test previsti dalla normativa vigente per garantire la veridicità su quanto riportato sulle etichette stesse.