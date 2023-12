PADOVA - Fiumi di droga e sei giovanissimi finiti nei guai perchè accusati a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sballo, tra cocaina, ketamina ed ecstasy, è andato in scena sabato 18 novembre durante “Elrow”, il festival della musica elettronica ospitato in Fiera.

A “pizzicare” gli spacciatori sono stati gli uomini dell’Arma, a seguito di una serie di controlli stradali fatti scattare su via Goldoni a ridosso dei padiglioni e poco dopo la fine del grande evento. Il pubblico ministero Sergio Dini ha aperto un’inchiesta: obiettivo degli inquirenti capire dove i sei indagati hanno acquistato così tanta droga sintetica.

I CONTROLLI

I carabinieri, terminato il festival, si sono piazzata su via Goldoni e hanno iniziato a bloccare le auto provenienti dalla Fiera. Nella rete tesa dai militari è finito Denis Siciliano, 21 anni di Pozzuolo Martesana (Milano) con in tasca 22 dosi di ketamina e tre pasticche di ecstasy. Di tutti e sei gli indagati nessuno è residente a Padova o provincia, ma sono arrivati al grande raduno degli appassionati di musica elettronica dalla Lombardia Liguria ed Emilia. È stata poi la volta di Davide Tenti, 25 anni di Venegono Inferiore (Varese), al quale gli inquirenti hanno sequestrato due dosi di cocaina, alcune dosi di hashish e soprattutto 16 pasticche di ecstasy.

Poi è stato fermato Caglar Cigdem 21enne di origine turca residente a Cantù (Como), accusato di avere detenuto dieci dosi di ketamina, 19 dosi di cocaina e 38 pastiche di ecstasy. Un altro giovanissimo finito nei guai è Giovanni Berziga, 20 anni di Sorbolo Mezzani (Parma), che secondo l’accusa ha occultato oltre 13 grammi di metanfetamina, più di 4 grammi di cocaina, due pasticche di Mdma, e venti dosi di ketamina. Al festival “Elrow” non è mancato nemmeno il “fumo”. Nei controlli è caduto anche Giuseppe Gabriel Artuso, appena 19 anni di Casarza Ligure (Genova), trovato in possesso di oltre 12 grammi di hashish e per l’accusa pari a 146 dosi.

Chiude l’elenco Mario Alessandro Locatelli, pure lui di soli 19 anni e residente a Mapello (Bergamo), “pizzicato” con oltre 2 grammi di metanfetamina, cinque dosi di cocaina, una pasticca di ecstasy e scarsi due grammi tra marijuana e hashish. Altri giovanissimi partecipanti al festiva della musica elettronica sono stati bloccati e controllati dai carabinieri, ma sono stati segnalati solo come assuntori in particolare di hashish.