Aggressione per un debito di droga: 21enne finisce ai domiciliari

OCCHIOBELLO - I carabinieri di Occhiobello hanno eseguito a Ferrara, una misura degli arresti domiciliari chiesta dalla procura di Rovigo, nei confronti di un giovane di 21 anni, residente in un comune dell'Alto Polesine, per aver aggredito un 25enne, dal quale vantava un credito di 500 euro per un «panetto» di hashish.

L'episodio è avvenuto ad ottobre in un'abitazione di Occhiobello dove la vittima era ospite di una conoscente.