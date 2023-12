Resana. Fermato dai carabinieri, getta una busta con 90 grammi di cocaina dall'auto: arrestato il barista spacciatore. In casa aveva oltre 5mila euro e bilancini

RESANA (TREVISO) - I carabinieri cercano di fermarlo, lui butta l'involucro con la cocaina dal finestrino dell'auto. Ma viene fermato e quel "pacchettino" recuperato dai militari che, dopo una perquisizione nella sua casa, hanno trovato due bilancini per la droga intrinsi di cocaina e 5.170 euro in contanti.

Il fatto è accaduto lo scorso 2 dicembre, in via Castellana a Resana. Al volante di una Ford Fiesta un barista di 23 anni italiano che alla vista dei carabinieri ha gettato dal finestrino della macchina 90 grammi di cocaina contenuti in un involucro di cellophane. I militari lo hanno recuperato e ne hanno accertato il contenuto per poi procedere con la perquisizione domiciliare dove hanno trovato due bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi di cocaina, oltre a 5.170 euro che non facevano parte del reddito del giovane.

Ieri, 5 dicembre, l'arresto del 23enne stato convalidato e gli è stato imposto l'obbligo di dimora nel Comune di Resana (quello di residenza) e il divieto di allontanamento di casa nelle ore notturne