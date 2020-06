Riprese le ricerche del corpo di Samira: ispezionato senza esito un antico pozzo

STANGHELLA - Sono riprese stamane le ricerche di Samira El Attar, la mamma marocchina 42enne di Stanghella di cui si sono perse le tracce il 21 ottobre scorso. Una vicenda complessa, con il marito Mohamed Barbri, in carcere a Verona, che respinge ogni accusa. Le indagini non si sono mai fermate e proprio in base ai riscontri che emergono da queste l'autorità giudiziaria decide nuovi approfondimenti e verifiche.

Questa mattina, dalle 7 alle 13, sono stati movimentati una squadra dei vigili del fuoco, due della protezione civile, una quindicina di carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Padova e dei colleghi di quella di Este, più agenti della polizia locale. Le ricerche hanno riguardato un pozzo e alcune aree della campagna intorno a Stanghella, sulla base di piste d'indagine che potevano portare a reperire il corpo della donna o ulteriori indizi. Non vi sono stati esiti.



