Padova. Aumentano i controlli ai prezzi dei carburanti: 40 violazioni per mancate esposizioni e comunicazioni al Ministero delle Imprese

PADOVA - I controlli per la trasparenza dei prezzi del carburante ai distributori sono aumentati nell'ultimo periodo caratterizzato dalle ferie, anche a causa delle variazioni dei costi più marcate.

Dall’inizio del mese di agosto sono stati effettuati 13 interventi: due nei confronti dei distributori sulle autostrade, 11 nei confronti degli impianti attivi sulla restante rete stradale. Nel dettaglio, sono state contestate 40 violazioni: 6 per mancata esposizione dei prezzi e/o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati, 34 per inosservanza degli obblighi di comunicazione all’“Osservaprezzi carburanti”, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le contestazioni prevedono sanzioni comprese complessivamente tra un minimo di 8.100 euro e un massimo di 82.000 euro. Anche nella provincia di Padova l’attività in corso proseguirà nei prossimi mesi e sarà finalizzata, in particolare, a verificare il rispetto dei presidi normativi vigenti. Gli operatori del settore, infatti, attraverso il periodico aggiornamento del portale “Osservaprezzi carburanti”, sono tenuti a comunicare i prezzi praticati, che devono anche essere esposti pubblicamente presso il luogo di esercizio, attraverso un apposito cartello insieme all’indicazione del prezzo medio.

Qest'ultimo è determinato su base regionale per gli impianti di distribuzione attivi sulla rete stradale ordinaria e su base nazionale per i punti di rifornimento situati in ambito autostradale.

Gli altri controlli della Guardia di Finanza sono finalizzati, inoltre, a controllare la corretta esecuzione degli obblighi fiscali, il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione e la qualità del prodotto venduto, oltre ad acquisire elementi utili per accertare eventuali ipotesi di condotte lesive della libera concorrenza.