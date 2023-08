TREVISO - Il prezzo della benzina è schizzato nuovamente alle stelle. E la Marca non è un’isola felice. Si supera sempre più spesso la quota dei 2 euro al litro. A volte anche con il self service. In questi giorni il picco assoluto è registrato in autostrada: nell’area di servizio Q8 Calstorta Sud lungo l’A4, nel territorio di Cessalto, il carburante speciale servito è arrivato a toccare quota 2,569 euro. Ma anche per un litro di benzina normale (servito) servono comunque 2,319 euro. Di seguito, nell’area di servizio Tamoil Sile Ovest, lungo l’A27 a Casale sul Sile, la benzina servita è a 2,309. E il gasolio tocca il massimo provinciale a 2,209 euro al litro.

I prezzi della benzina