L'addio ad Andrea Zanella, commerciante padovano morto per salvare due vite

PADOVA - Ha dato la vita per salvarne altre due. E oggi, 22 agosto, famiglia e amici hanno salutato Andrea Zanella per l'ultima volta. Alla chiesa di Santa sofia si sono celebrati i funerali del commerciante di 68 anni morto a Porto Ercole, in provincia di Grosseto, mentre era in vacanza. Presenti tantissimi colleghi, l'assessore al Commercio Antonio Bressa in rappresentanza del comune e anche l'ex consigliera comunale Vanda Pellizzari.

APPROFONDIMENTI PADOVA Si tuffa per salvare due bagnanti e muore, commercio in lutto per...

Lo scorso 16 agosto Zanella si trovava in spiaggia con la famiglia quando ha visto due bagnanti in difficoltà, padre e figlio. Non ha pensato ai due bypass, non ha pensato al rischio che poteva correre. E si è tuffato. Ma dopo aver riportato a riva i due uomini si è sentito male, il cuore ha ceduto. Un grave lutto per il mondo del commercio padovano, Zanella da sempre si batteva per il rilancio del centro storico. Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro, ha proposto di apporre una targa commemorativa. «Crediamo sia doveroso ricordare il gesto eroico di enorme altruismo – ha detto Pellizzari – con il quale Andrea ha messo senza esitazione a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. Passione e generosità hanno sempre contraddistinto il suo percorso fino alla fine». (di Alberto Degan)