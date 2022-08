Si tuffa per salvare due bagnanti e muore, commercio in lutto per Andrea Zanella: «Una perdita per la nostra città»

PADOVA - Si è gettato in mare per salvare padre e figlio, nonostante i due bypass di quest'inverno. Andrea Zanella, 68 anni, titolare del negozio Pinaider di via Zabarella è morto per salvare delle vite. «Quando abbiamo letto la notizia non ci potevamo credere - dice Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro - Incredibile pensare come in un attimo possano accadere drammi simili. È davvero una perdita per la nostra città».

Il fatto

Zanella era in vacanza a Porto Ercole, in provincia di Grosseto. Qualche giorno di ferie prima di tornare al suo amato negozio. Mentre si trovava in spiaggia, ieri 16 agosto, ha visto il bagnino lanciarsi in aiuto di due persone, padre e figlio, che si sbracciavano in evidente difficoltà nell'acqua. Zanella è corso dietro al bagnino per aiutarlo e insieme sono riusciti a portare a riva i due bagnanti. Immediatamente è apparso affaticato. Il cuore non ha retto e il commerciante si è accasciato sulla sabbia. A nulla sono valsi i soccorsi. La spiaggia per qualche ora è stata chiusa per i rilievi.

Il ricordo

«Era una persona battagliera, avevamo punti di vista simili sul rilancio del centro storico di Padova - prosegue Pellizzari - Per l'Acc era il referente di Borgo Altinate, era una fucina di idee. Sapevo che sarebbe andato in vacanza in Toscana e quando ho appreso che un padovano era morto a Porto Ercole ho sentito un tuffo al cuore. Ho perso un amico, oltre che un collega».