Infrastrutture per Milano-Cortina 2026, nominato il commissario Sant'Andrea

Per accelerare l'attuazione delle opere per le Olimpiadi Milano- Cortina 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, sono stati individuati oggi - 23 febbraio - interventi infrastrutturali per i quali, data la particolare difficoltà esecutiva e la complessità delle procedure tecnico-amministrative, è stato nominato Commissario straordinario Luigi Valerio Sant'Andrea, attuale amministratore delegato della società «Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA».

APPROFONDIMENTI MILANO-CORTINA Olimpiadi 2026, conto alla rovescia: faremo in tempo per i Giochi? I... LA POLEMICA Sofia Goggia: «Milano-Cortina la mia ultima Olimpiade. Mamma... NORDEST Zaia e Fontana parlano cinese nello spot per Milano Cortina 2026, il... SPORT Pechino, le Olimpiadi si sono concluse: la cerimonia da brividi I PROSSIMI GIOCHI Milano-Cortina 2026, lo spot di presentazione con Francesco Totti e... BELLUNO Cortina, il nodo viabilità: non tutte le opere previste...

Si tratta di sette opere stradali e una infrastruttura ferroviaria. Ecco quali:

SS 36 messa in sicurezza tratta Giussano Civate;

SS 36 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana;

Tangenziale Sud di Sondrio;

SS 42 «del Tonale e della Mendola» nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico;

Lotto 1 Comune di Trescore Balneario e Lotto 2 Comune di Entratico;

SS 639 Variante di Vercurago;

SS 51 di Alemagna Variante di Cortina;

SS 51 Variante Longarone;

Interventi di soppressione passaggi a livello su SS 38 linea Milano-Lecco-Sondrio-Triano.

Il ministro

«È necessario assicurare la realizzazione delle opere nei tempi previsti e per questo occorre accelerare», dichiara il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. «La nomina del Commissario straordinario e le procedure veloci di cui potrà avvalersi consentiranno di realizzare gli interventi nei tempi necessari per disposizione degli atleti e del pubblico infrastrutture adeguate ad una manifestazione sportiva globale come le Olimpiadi invernali, che sarà ospitata dal nostro Paese in uno scenario paesaggistico tra i più belli e suggestivi del mondo». Per il Viceministro Alessandro Morelli, con delega alle opere infrastrutturali olimpiche, «oggi si compie un nuovo passo avanti nel percorso verso le Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2026. Un importante segnale di concretezza, a pochi giorni dall'arrivo in Italia della bandiera a cinque cerchi, che conferma l'impegno del Governo per la riuscita di un evento che darà lustro al nostro Paese e lascerà ai territori interessati un'eredità infrastrutturale senza precedenti».

Il governatore

“E’ un’ottima notizia la nomina di Luigi Valerio Sant’Andrea a commissario dei lavori di Milano Cortina 2026. Un passo in avanti importante, atteso peraltro da mesi e direi cruciale considerato che ci permetterà di utilizzare le procedure semplificate in modo da accelerare i tempi di realizzazione delle opere stradali. Abbiamo quattro anni davanti a noi e c’è bisogno dell’aiuto di tutti per raggiungere un obbiettivo comune che è quello di far in modo che queste Olimpiadi siano organizzate nel miglior modo possibile” afferma il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprimendo soddisfazione per la nomina dell’attuale amministratore delegato Luigi Valerio Sant’Andrea, a commissario straordinario della società “Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA”. Sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati individuati, oggi, anche gli otto interventi infrastrutturali commissariati. Tra le opere stradali rientrano, quindi, la Variante di Longarone e la Variante di Cortina. “Sarà una corsa contro il tempo ma Sant’Andrea lo conosciamo e sono certo che con lui arriveremo pronti ai Giochi del 2026 – conclude Zaia -. Lo abbiamo già visto all’opera nei Mondiali di Sci di Cortina 2021 e direi che è un’ottima scelta che abbiamo condiviso tutti. Auguro quindi buon lavoro al dottor Sant’Andrea al quale rinnovo la nostra massima disponibilità alla collaborazione per fare sistema attorno a questa grande opportunità, che segnerà anche per il rinascimento della montagna Veneta”.