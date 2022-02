Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e quello della Regione Lombardia Attilio Fontana "parlano" cinese e invitano il mondo a venire in Italia per le prossime olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. É il contenuto del video messaggio trasmesso il 20 febbraio a Pechino durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2022 che ha scatenato l'ironia dei social in queste ore, diventando virale.