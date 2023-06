Il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, è stato scelto dal governo come commissario per la ricostruzione dell'Emilia Romagna dopo l'alluvione di maggio. Si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La nomina sarà ufficializzata nel Consiglio dei ministri di oggi.

La nomina

Il governo ha infine trovato l'accordo sul generale che ha preso in mano l'emergenza pandemica e oggi guida il Comando operativo vertice interforze. Fino all'ultimo la maggioranza aveva trattato, non senza frizioni, su una rosa di nomi. Fra questi in pole era finito Guido Bertolaso, assessore al Welfare della regione Lombardia e già commissario per la ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo. Salta dunque definitivamente l'ipotesi di affidare la responsabilità di commissario al presidente dell'Emilia-Romagna e del Pd Stefano Bonaccini.