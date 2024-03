Ultraleggero precipita, morti marito e moglie. Aereo spostato nell’hangar: «Basta turismo macabro»

TREVIGNANO (TREVISO) – La Procura di Treviso e l’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza sul volo, hanno dato il via alle operazioni di trasferimento in un luogo sicuro del Tecnam P2002, l’ultraleggero precipitato sabato mattina in vicolo Alpini a Trevignano provocando la morte del pilota, il generale Lanfranco De Gennaro, e della moglie Lucia Bucceri.

Il velivolo verrà custodito in un hangar del montebellunese dove l’Ansv inizierà la perizia per stabilire le cause del disastro. Il motore verrà smontato pezzo per pezzo al fine di capire quale possa essere stato il guasto. «Il velivolo sarà in un luogo protetto anche per evitare una sorta di turismo macabro sul luogo del disastro» ha commentato il procuratore di Treviso, Marco Martani.

Le indagini

Per avere i risultati degli accertamenti dell’Ansv servirà probabilmente un anno. A condurli sarà un generale dell’aeronautica. Le ipotesi di reato, a carico di ignoti, sono quelle di duplice omicidio colposo e disastro aereo colposo.

Fondamentali per individuare eventuali responsabilità sarà proprio la perizia dell’Ansv.

L’addio alla coppia

Il funerale di Lanfranco De Gennaro e della moglie Lucia Bucceri sarà celebrato domani, 29 marzo, alle 11 nella chiesa Votiva di Sant’Antonino, a Treviso. Una chiesa grande per accogliere le tante, tantissime, persone che parteciperanno al rito funebre. Lo hanno deciso i figli, il 35enne Marco e la 42enne Silvia, che hanno preferito spostare la cerimonia dalla chiesa di San Pelajo, luogo di residenza dei genitori. Una coppia unita nella vita e nella morte. La foto dell’annuncio funebre, scelta dai familiari, li ritrae sorridenti, uno di fianco all’altra. E, dietro di loro, lasciano un grande vuoto. «Ci hanno improvvisamente lasciati ma li porteremo per sempre nel cuore» recita l’epigrafe.