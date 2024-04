Trevignano. Sfreccia a 150 chilometri orari in centro abitato per provare l'auto sportiva e mette il video sui social. Il sindaco: «E' un incosciente»

TREVIGNANO (TREVISO) - Sfreccia a 150 chilometri all'ora in centro a Musano e si vanta della performance caricando il video sui social, tra le stories di Instagram. Del filmato si è accorto un residente, indignato di fronte a un comportamento così incosciente e sprezzante del pericolo. Il cittadino non ci sta a vedere via Villette trasformata in un circuito, motivo per cui ha segnalato il caso alla nostra redazione.

Il protagonista della bravata sarebbe un giovane di origini straniere, che vende auto. E, all'occorrenza le testa su strada, incurante del rischio di causare incidenti.

«Mettere a rischio la propria vita è una scelta, anche se discutibile, ma quella dei passanti non è ammissibile - scive il residente nella lettera di denuncia -. Trovo sconcertante che un neopatentato si metta alla guida di una vettura sportiva con cui sfreccerà in una via centrale di Musano a oltre 150 chilometri orari sfoggiando il video della performance nel suo profilo Instagram. Sapendo chi è il soggetto sono certo che questo episodio non sarà né il primo né l'ultimo».

Sullo spregiudicato automobilista sta indagando la polizia locale, già al corrente delle sue condotte. «E' allucinante: un comportamento gravissimo, da incosciente» tuona il sindaco Franco Bonesso. In attesa degli sviluppi investigativi e delle relative sanzioni, il primo cittadino invita i residenti a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine qualsiasi infrazione stradale o comportamento che metta a repentaglio la sicurezza pubblica.