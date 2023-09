SAPPADA - Un malore a Lignano mentre lavora come cuoco in un albergo. Il ricovero all’ospedale di Udine e poi la morte. Sappada e il Comelico si stanno stringendo ai famigliari di Cristian Menia, il 38enne molto conosciuto in entrambe le comunità, mancato una decina di giorni fa, all’ospedale di Udine. Qui era stato ricoverato un paio di settimane fa in seguito ad un malore che lo aveva colpito mentre era a Lignano, dove stava lavorando per la stagione turistica estiva. Di professione cuoco, Cristian da un decennio alternava le stagioni tra la località marina e, d’inverno, la Val Badia.



IL LUTTO

La scomparsa del giovane ha colpito entrambe le realtà: a Sappada, dove il giovane uomo viveva, e il Comelico, essendo la famiglia originaria di Danta. La notizia si è diffusa in tutta la vallata ieri alla pubblicazione delle epigrafe che annunciavano il decesso avvenuto il 16 settembre scorso quando il fratello Stefano aveva condiviso un ricordo del “fratellino Cristian” sui social. Sul corpo del giovane è stata effettuata l’autopsia all’ospedale di Udine per dare una risposta precisa alle cause della morte.

Grande sono lo sconforto e la tristezza che avvolgono le due comunità, che ricordano Cristian come un giovane che amava la compagnia e che era ben voluto. In queste difficili e dolorose ore, tantissime sono le manifestazioni di affetto e vicinanza.



I RINGRAZIAMENTI

«Ringraziamo tutti coloro che sono stati vicini a mia mamma Maria Teresa, a mio fratello Davide e a me – racconta il fratello Stefano – e che continuano a esserci vicini in questi giorni. Abbiamo ricevuto moltissime attestazioni di affetto, anche da amici e colleghi che abitano lontano, e che ci hanno fatto capire quanto Cristian fosse benvoluto. Un grazie anche agli operatori della clinica intensiva di Udine per l’assistenza accurata che gli hanno costantemente prestato».



IL SINDACO

Tra i moltissimi messaggi di vicinanza alla famiglia, espressi anche attraverso gli immancabili social, vi è anche quello del sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer, che ha scritto dell’incredulità lasciata dalla scomparsa del giovane. Tra le parole che ricorrono più frequentemente, in chi lascia un ricordo o un commento, ci sono proprio quelle che richiamano la difficoltà di credere a quanto accaduto e l’incapacità di trovare parole per esprimere la profonda e condivisa tristezza. Il funerale di Cristian Menia si svolgerà domani, martedì, alle 14.30 nella chiesa di Sant’Osvaldo, a Cima Sappada, dove stasera, alle 20, si terrà la veglia di preghiera.