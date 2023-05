SANTO STEFANO (BL) - Domenica 14 maggio il sentiero Cai 147 verrà dedicato a Nicola Zambelli Spezier, una delle figure del territorio più significative, generose, dedite agli altri, empatiche, umili. Morto il 30 luglio scorso a 39 anni, il medico, era molto conosciuto per la professione, che negli anni, prima dell'incarico a tempo indeterminato nell'Alto Friuli, lo aveva portato a sostituire i colleghi in servizio in Comelico e temporaneamente assenti. Dopo la laurea in medicina e chirurgia, conseguita all'Università di Udine, aveva approfondito gli studi tra master, corsi di formazione, acquisendo una poliedrica esperienza in campo medico.

L'iniziativa di domenica è promossa dalla locale sezione Cai, dal suo settore giovanile e dall'Associazione Spiquy Team, di cui Nicola Zambelli Spezier è stato presidente dal 2018, trasmettendo, in particolare proprio ai ragazzi, la passione per lo sport e la natura, accompagnandoli ad apprezzare ed amare la montagna. Il giovane medico è sempre stato in prima linea a favore degli altri, nella condivisione, nella solidarietà, nell'essere parte attiva della comunità. Valori che lo hanno portato ad impegnarsi nel sociale, nello sport, nella valorizzazione della sua amata terra, nell'ambito civile, all'interno del consiglio comunale di Comelico Superiore. In ricordo del dottore, alle 11, don Luigi Del Favero celebrerà la messa in località Puntanon, raggiungibile in mezzoretta dal bivio di Sommo. Per l'escursione, aperta a tutti, il ritrovo è previsto alle 8, nella piazza di Casamazzagno. Il percorso si snoderà su un dislivello di circa 400 metri. I partecipanti raggiungeranno, in auto, la località Li Fderi (a 1570 metri di quota). Da qui partiranno a piedi per giungere il monte Spina (1967 metri) e poi scendere lungo il Puntanon. Al termine dell'incontro conviviale, rientreranno lungo la strada boschiva fino alle auto. Per le iscrizioni gratuite c'è tempo fino alle 20 di venerdì, telefonando alla vicepresidente sezionale Wilma Anvidalfarei (3335478540).