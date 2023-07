SOSPIROLO - Una nuova tragedia ha colpito la famiglia De Lorenzo di Gron di Sospirolo. Ieri, 8 luglio, l'addio a Michele il 51enne disk jockey di Gron di Sospirolo morto in seguito a patologie di tipo neurologico.

I PRECEDENTI

Michele De Lorenzo era il padre di Luciano il ragazzo che il 25 novembre del 2021 è deceduto a 15 anni in seguito ad un malore mentre era in bicicletta proprio insieme al padre.

IL DRAMMA DEL FIGLIO

«Non vedo niente, è tutto nero!». Sono le ultime parole pronunciate dal ragazzo prima di cadere dalla bici, a Sospirolo, ed essere trasportato dal papà Michele all'ospedale San Martino di Belluno. Un ricovero d'urgenza he però non è servito a salvare la vita del giovane. A strappare dall'affetto dei famigliari Luciano che frequentava la Scuola edile di Sedico, un malore improvviso. Con il papà il giorno del dramma era partito per un giro in bicicletta ma in pochi istanti la loro vita è cambiata per sempre.

IL FUNERALE

L'ultimo saluto a Michele si terrà martedì 11 luglio alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Gron. Lunedì alle 18 sempre in chiesa verrà recitato il Rosario. Michele lascia la figlia Angela Gusy e la mamma Marta.