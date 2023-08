BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Ha lottato fino alla fine, ma Alfio Dal Piva non ce l’ha fatta. Troppo grave il colpo alla testa rimediato nel fine settimana a seguito di una caduta accidentale, a soli 42 anni è spirato all’ospedale di Treviso. Era nato e cresciuto nella comunità di Lentiai, dove era conosciuto da tutti per la sua allegria e la voglia di stare in compagnia. Abitava nella zona di Centore, nella casa in cui è cresciuto e dove ha vissuto con la madre fino alla sua scomparsa avvenuta qualche anno fa. Una casa che amava tant’è che negli ultimi anni aveva eseguito diversi lavori per renderla più bella ed accogliente. Aveva trovato anche la felicità con la compagnia Domenica. Lavorava allo stabilimento Pandolfo di Lentiai dov’era apprezzato dai colleghi di lavoro per il suo impegno e per la sua dedizione.



L’INCIDENTE

Poi l’incidente. Quella che avrebbe potuto essere una banale caduta si è però trasformata in tragedia. Il 42 enne di Lentiai aveva passato qualche ora in paese con gli amici per poi fare ritorno a casa. E proprio durante il percorso, forse per una buca o per un colpo di calore o per un malore, Alfio è caduto a terra, picchiando violentemente la testa sull’asfalto. Lì per lì si è rialzato ed è tornato a casa. Cosa sia successo dopo è difficile dirlo. Probabilmente sentiva un dolore alla testa e si è sdraiato, pensando che non fosse nulla di grave. Ed invece il colpo alla testa aveva scatenato un’emorragia. Uno dei due fratelli lo ha ritrovato diverse ore dopo a terra, esanime.



L’EMERGENZA

Subito la chiamata al 118 che ha inviato sul posto i sanitari e, successivamente, l’elicottero per il trasferimento all’ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono apparse però subito molto gravi tant’è che il 42enne è finito in coma irreversibile e i sanitari hanno stabilito la morte celebrare. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Lentiai, non solo perché Alfio era conosciuto ed aveva ancora tanti anni davanti a sé, ma anche perché la sua morte arriva a pochi giorni di distanza dall’anniversario della morte di Mauro Bof, avvenuta dieci anni fa. Una vita anche questa spezzata in giovane età. Due ragazzi della stessa compagnia accomunati da un destino crudele che li ha portati via alla famiglia ed agli amici troppo presto. Anche sui social molti conoscenti hanno pubblicato frasi di profondo dolore (“non doveva finire così”) e di vicinanza alla famiglia devastata dalla tragedia. Il funerale di Alfio Dal Piva sarà celebrato domani alle 16 nella chiesa di Lentiai.