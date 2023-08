Incidente in piazza a Sarmede, ciclista investito da un suv: trasportato in ospedale

SARMEDE (TREVISO) - Ciclista investito da un suv in piazza a Sarmede, davanti alla chiesa. L'incidente oggi, 22 agosto, intorno alle 6.50, in piazza Roma. Un suv guidato da un 47enne residente in zona ha travolto un 65enne che era in sella alla sua bicicletta. L'uomo è rovinosamente caduto a terra e ha riportato delle ferite importanti. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso. Il ciclista è stato trasportato all'ospedale di Conegliano e non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato lesioni alle gambe. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente da parte dei Carabinieri di Vittorio Veneto.