Ciclista 50enne investito da un'auto di prima mattina: è grave

PRECENICCO - L'elicottero della Sores è intervenuto questa mattina 25 giugno aper un incidente stradale che si è verificato lungo la ex provinciale 52 dove un ciclista è stato investito da una vettura, sbalzato in un fossato. Sul posto è stata inviata anche un'ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro. L'uomo, circa 51 anni di età, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e per lui è stato disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, in codice giallo.