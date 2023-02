La magia della vita in quota nella malghe: Ciauta e Rutorto cercano un gestore

VODO - Più numerose saranno le offerte, maggiore sarà la garanzia per una migliore gestione e tutela del territorio. Con questo spirito la Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo ha pubblicato i bandi per la gestione dei suoi beni più preziosi: Malga Ciauta e Malga Rutorto.

QUI CIAUTA

Il 30 aprile 2023 è in scadenza il contratto d'affitto della Malga Ciauta, struttura che si trova a 1552 metri di quota in un contesto ambientale unico, con vista sui giganti delle Dolomiti. Raggiungibile anche in auto, strada asfaltata, la malga è di recentissima ristrutturazione. C'è il fabbricato principale che al piano terra ospita cucina, sala pranzo e bar, bagno, magazzini/ripostigli mentre al primo piano ci sono quattro camere e due bagni; due ampie soffitte completano l'edificio. La struttura è completamente arredata e adatta alla ristorazione e pernottamenti. Adiacente c'è il fabbricato attrezzato per il ricovero di animali con una ampia stalla chiusa e gli adiacenti stalloni aperti. Compresa in questo edificio secondario è la struttura completa ed a norma per la lavorazione e vendita dei prodotti del latte. La malga ha in dotazione un adiacente pascolo di oltre 19 ettari. È provvista di acquedotto proprio e di sistema smaltimento acque nere. L'energia elettrica è prodotta da generatore diesel da Kw 25; bruciatori di cucina e di caldaia-riscaldamento alimentati a gpl contenuto in adeguata cisterna interrata. Durata del contratto: 5 anni con 12 mila euro di canone annuo, per partecipare al bando bisogna essere imprenditori agricoli singoli o associati con dimostrazione di svolgere attività agricola da almeno 2 anni e comunque in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.

QUI RUTORTO

La Regola mette in bando anche Malga Rutorto che si trova a quota 1670 metri. Si tratta dell'ampio pascolo posto nei comuni di Vodo Cadore e Val di Zoldo, il terreno posto in affitto si estende su di una superficie complessiva di 850 ettari. C'è un fabbricato principale che si sviluppa su due piani, e uno adiacente con gli stalloni. La malga non ha arredo, è provvista di proprio acquedotto ed è accessibile con automezzi fuoristrada. Anche per questa il contratto è di 5 anni ed è destinata esclusivamente ad attività agricola. Il canone annuo è di 32mila euro, le candidature entro il 28 febbraio prossimo. La Regola sceglierà i candidati a proprio insindacabile giudizio. Gli indirizzi sono: Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo, 32040 Vodo via Nazionale 47, anche a mezzo Pec = regolagrande@pec.it