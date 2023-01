AGORDO - Il Comune di Agordo a giorni pubblicherà il bando per l’affidamento in gestione di Malga Framont. Si tratta di un punto di riferimento importante per gli Agordini, in quanto, pur essendo collocata a un altitudine di circa 1600 metri sopra il livello del mare, è facilmente raggiungibile con comoda strada asfaltata da Agordo in circa un quarto d’ora, oppure con stupende passeggiate dalle frazioni che sovrastano il capoluogo di vallata. Ma è anche un importante punto di riferimento per numerosi turisti, che ne apprezzano l’incantevole posizione. È infatti circondata da estesi prati solitamente adibiti a pascolo, e trova collocazione ai piedi del monte Framont, e a poca distanza dal rifugio Carestiato e dalla Moiazza.

La speranza è quindi che la malga possa riaprire le porte già dalla prossima estate, tanto più che l’amministrazione comunale di Agordo ha ribassato il canone annuo, ora fissato in 5000 euro annui, contro i 7500 precedentI, per un periodo di sei anni rinnovabili per la medesima durata. In molti ricordano in passato la pluriennale gestione della famiglia Frigimelica, mentre la scorsa stagione estiva ne ha visto la conduzione da parte dall’azienda agricola Laudato Sì di Rovigo, che vi allevava capre da latte di origine mursiana producendo ricotta, formaggi di vari tipi e jogurt. Di particolare interesse la prospettiva, oltre la normale gestione dell’attività agricola e pastorizia, di creare in futuro un ambiente ricettivo come bar con in aggiunta, o alternativa, un’attività agrituristica. D’altro canto lo sviluppo del turismo escursionistico invernale è notevole; basti considerare le aperture invernali di due rifugi della Conca Agordina, come il Carestiato e lo Scarpa. C’è la concreta possibilità di poter concretizzare dunque un lavoro su due stagioni.

IL SINDACO

Il Sindaco di Agordo Roberto Chissalè: «Nei prossimi giorni sul sito internet del Comune sarà pubblicato il bando per l’affidamento in gestione di Malga Framont. Siamo consapevoli che il lavoro del malghese è faticoso e non sempre remunerativo; per questo abbiamo deciso di abbassare il canone annuo, nella speranza di un interessamento da parte di più aziende agricole. La malga è collocata in un contesto ambientale unico, e anche dal punto di vista zootecnico potrebbe dare molte soddisfazioni a chi la gestisce. La condizione per partecipare al bando è il possesso tra l’altro del carico di unità di bovino adulto (UBA). Il requisito fondamentale comunque è che le aziende agricole che si presenteranno abbiano buona volontà. Con alcuni lavori si potrebbe pensare anche a un’attività di ristoro, particolarmente interessante se consideriamo che la malga si colloca a poca distanza dal passaggio dell’alta via n. 1».