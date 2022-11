SELVA DI CADORE - A Selva di Cadore nasce DoloMeat. Nella frazione di Santa Fosca la macelleria sarà gestita da Franco Salogni e Marina Dorigo, rispettivamente di 27 e 22 anni. Un progetto nato dall'amore condiviso per l'allevamento e la lavorazione della carne pregiata nonché per la cucina. I giovani, infatti, hanno entrambi in tasca il diploma di cuoco dell'istituto alberghiero di Falcade nonché, inoltre, tanto tempo trascorso fianco a fianco di genitori e nonni impegnati da una vita nel settore dell'allevamento degli animali e della trasformazione dei loro derivati.



LA NOVITA'

DoloMeat aprirà i battenti proprio oggi, festeggiando con un momento conviviale tra le 14.30 e le 19. Il negozio proporrà un'offerta di alta qualità. Salogni spiega che «abbiamo deciso di avere come base solo la scottona di 18 mesi che non ha mai partorito, da cui deriva una carne molto apprezzata per la sua tenerezza e il suo sapore. L'approvvigionamento lo faremo solo presso ditte del nord Italia certificate. A ciò aggiungeremo la carne dei maiali allevati da noi». Ma il negozio proporrà anche prodotti alimentari di realizzazione artigianale come pasta, sughi, marmellate, succhi di frutta e anche vini, provenienti dalla zona bresciana Franciacorta di dove è originario Franco. Marina è invece di Laste di Rocca Pietore ed è figlia di quel Diego Dorigo che, assieme al fratello Ezio, è titolare della pluripremiata Malga Laste. E infatti - aggiunge la giovane - nel nostro bancone ci sarà in vendita anche il formaggio Malga Laste, assieme a un tipo di grana che accontenti tutti i gusti. Infine, immancabili articoli tipici della gastronomia montana come ad esempio canederli e pastin.



LA STORIA

Franco e Marina si sono conosciuti all'Istituto alberghiero di Falcade. Da un'amicizia iniziale ne è sbocciato un amore che ha portato la ragazza a trasferirsi a Iseo dove ha lavorato nella stessa macelleria in cui era impiegato, da subito dopo il diploma, Franco. Qualche mese fa l'opportunità di prendere in gestione una bottega tutta loro li ha indotti a trasferirsi in Val Fiorentina e provare l'impresa. Dalla loro parte, oltre alla forza e all'ottimismo tipici della giovane età, hanno la preparazione scolastica e soprattutto l'esperienza vissuta sul campo da tutti e due.

«Mio nonno Pietro faceva il macellaio - spiega Franco - e io fin da piccolo, in ogni mio momento libero, ero con lui a rubare tutte le nozioni possibili sulla lavorazione della carne». «Io invece - aggiunge Marina - sono praticamente nata tra le mucche: la malga è da sempre il mio mondo a cui sono legatissima». Due profonde passioni che ora, con DoloMeat, sono destinate a rafforzarsi ulteriormente.