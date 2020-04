FONZASO - L'amministrazione comunale di Fonzaso guidata dal sindaco Giorgio Slongo ha pubblicato il bando di gestione per la Malga Campon sulla Cima del Monte Avena. La struttura edilizia è posta al centro di un vasto pascolo con boschi. La struttura e composta da stalle, fienile, laboratori per la lavorazione del latte, mentre la parte dedicata ad agriturismo con camere e servizi è stata rinnovata e ampliata con i Fondi per i Comuni di Confine, anno 2013, nell'ambito di un progetto di sviluppo turistico del Feltrino. Alcuni lavori nella parte dedicata all'accoglienza sono ancora in corso. Vi si accede deviando da una strada comunale in buono stato in comune di Pedavena; d'inverno sono in funzione impianti di risalita.



Il bando di gara è per aggiudicarsi l'affitto della malga dal 14 maggio 2020 per sei anni. Possono partecipare ditte individuali, imprese composte da soci; è obbligatorio svolgere anche attività agrituristica, con prepazione di pasti e ospitalità nei locali.pasti e bevande e l'ospitalità. Il canone di locazione è invariato per i primi 12 mesi. Dal 13° mese varia secondo l'indice Istat. Il pagamento va effettuato in 2 rate annue. Il comune di Fonzaso non ha l'obbligo dello sgombero neve. Si parte da 19mila euro. Tra i requisiti per partecipare l'iscrizione al Registro delle Imprese. Le offerte vanno presentate entro le 12 del 5 maggio.Fa fede la data del protocollo e l'ora d'arrivo al Protocollo. Per vincere la gara occorre ottenere il punteggio più alto facendo riferimento a una lunga tabella di casi. Responsabile del procedimento è Michela Zanella (0439-570205) del municipio di Fonzaso. (V.B.) © RIPRODUZIONE RISERVATA