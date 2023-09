BELLUNO - Si preannuncia un autunno caldo a Palazzo Rosso, dove probabilmente sta avanzando uno stravolgimento politico. Pare, infatti che in questi giorni arriverà una comunicazione formale al presidente del consiglio comunale, Luciano Bassi, da parte di alcuni consiglieri che intendono costituire un nuovo gruppo. Niente di ufficiale, per ora, ma si parla di Francesco La Grua e Roberto Ferro della Lega, che così dimezzerebbe i suoi consiglieri (da 4 a due) e che nelle scorse settimane aveva nominato un tutor in supporto alla sezione cittadina, e di Daniele Trabucco di Noi con Oscar. I tre consiglieri di maggioranza non confluiranno nel Gruppo Misto, come si ventilava nelle scorse settimane, ma pare che l'idea sia costituire un gruppo vero e proprio, dal nome che potrebbe essere "Uniti per Belluno".

IL RETROSCENA

I consiglieri, infatti, sono stati visti ad una cena "politica" a La Buona Tavola proprio venerdì scorso. Con loro c'erano anche Luciano Reolon e Michele Carbogno, figura decisamente critica sull'operato dell'attuale amministrazione. Il vento dell'ultimo consiglio comunale in cui Lega e Fratelli d'Italia hanno manifestato con il non voto o uscendo dall'aula il diverso sentire in tema di sanità, continua. Si fanno infatti sempre più insistenti le voci della costituzione di un nuovo gruppo, che nei fatti, rappresenterebbe l'anello critico della maggioranza. Alla base ci sarebbero forti malumori da alcuni consiglieri di maggioranza che non condividerebbero l'atteggiamento dell'attuale amministrazione con cui hanno lavorato per un anno intero.

GLI ATTACCHI

Alcuni sentori non sono stati poi tanto velati, fin dall'inizio. Ci riferiamo a Francesco La Grua (già uno dei "dissidenti" nell'amministrazione di Antonio Prade, poi candidato sindaco per La Destra di Storace e attualmente tra le fila della Lega). Fin dagli esordi dell'amministrazione De Pellegrin, La Grua non ha lesinato attacchi diretti (in Consiglio comunale) all'attuale vicesindaco, Paolo Gamba, ma anche allo stesso gruppo della Lega che ora rischia di perdere la metà dei suoi componenti. E in uno degli ultimi consigli comunali La Grua spiegava: «Non faccio più parte della maggioranza, perché sono uscito dal gruppo whatsapp?». Un atteggiamento più rispettoso, ma di posizione guardinga anche Roberto Ferro, anch'egli Lega, ma con un passato più a destra. Infine rimane Daniele Trabucco, giurista, docente universitario, ma anche capolista alla Camera nel collegio Veneto 1 per Italexit alle ultime elezioni, il partito del senatore Gianluigi Paragone.

LE VOCI

Circolano voci anche su altre figure, come quello di Sandra Mella, che rimarrà fedele al suo gruppo di appartenenza: «Sono stato eletta con la lista di Noi con Oscar, di cui sono capogruppo, e da cui non mi muovo», ha risposto. C'è poi la questione della giunta: rimarranno tutti al proprio posto? Per ora pare di sì, anche Lorenza De Kunovich che voci insinuano potersi dimettere. È lei stessa a smentire: «Io rimango, faccio parte di questa squadra. Sto lavorando normalmente. Adesso ho la tessera Lega e rispondo alla Lega. Mi metto a disposizione».

IN REGIONE

Alzandosi di livello, anche l'assessore regionale è da giorni oggetto di voci insistenti che lo trovano protagonista. Passerà a Forza Italia seguendo Flavio Tosi? Bottacin sorride e risponde tranquillamente: «Ne sento talmente tante di voci ultimamente. Non commento neanche». Il che dice tutto e niente.

IL SINDACO

E il sindaco di Belluno? «Non posso dire nulla fino a quando non vedo cose concrete - risponde Oscar De Pellegrin -. Chiacchiere ce ne sono tante. Dico solo che bisogna che tutti quanti facciano riflessioni. Siamo sempre stati una squadra. Si possono anche avere idee diverse ma io credo ce quando si affrontano con dialogo e il confronto si possono superare. E questo con qualcuno non c'è stato». Venerdì si terrà la maggioranza. Chi vivrà, vedrà.