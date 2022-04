LAMON - Dal 6 giugno 2000 un tratto del sentiero attrezzato del Monte Coppolo è vietato da un'ordinanza a firma del sindaco di Lamon di allora Pietro Gaio, che è stato in amministrazione da competente consigliere anche in periodi recenti. È sicuramente un record la durata del divieto di accesso alla ferrata del Monte Coppolo: 22 lunghi anni. Ora, dopo i lavori di sistemazione, sta per essere revocata. Ma ci sono tempi certi. E così sono ancora molti gli appassionati che arrivano al sentiero e si ritrovano beffati.



LA SEGNALAZIONE

È accaduto nei giorni scorsi quando un cittadino di Trichiana, R.B. appassionato delle vette è andato al sentiero. «Volevo andare a fare quella ferrata, perché sapevo che era stata sistemata - racconta - ma dopo 100 metri di cammino quando arrivi al tratto più difficile ti ritrovi la storica ordinanza. Io dico: almeno andrebbe affissa all'inizio del sentiero, dove invece c'è semplicemente un foglio A4 dal quale però non si comprende bene il divieto». L'appassionato di sentieri rocciosi ha rinunciato, ovviamente visto il divieto, ma ha reso pubblica l'ordinanza presente sul Coppolo e il tratto del sentiero rovinato con fotografie.



LA STORIA

L'ordinanza di quel 6 giugno 2000 del sindaco Pietro Gaio cita varie norme dell'epoca: «Vista la normativa in materia di sentieri e vie ferrate in riferimento all'art.60 lett. b) D.P.R. ... e la legge regionale 52/1986.... che un possibile intervento di verifica e manutenzione può essere eseguito da ditta specializzata previa disposizione di apposito capitolo di spesa...» e sottolinea che «in attesa di precisa valutazione e dell'adozione di specifiche iniziative è vietato l'uso del tratto di sentiero attrezzato posto sul Monte Coppolo». Infine: «Declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone che si dovessero verificare per l'uso abusivo del sentiero attrezzato sul Monte Coppolo». L'ordinanza è rimasta tale con diverse amministrazioni.



IL SINDACO

Dall'11 ottobre del 2021 sono partiti i lavori per la sistemazione e messa in sicurezza, tramite un moderno progetto, del sentiero attrezzato del Coppolo. Ma il sindaco di Lamon, Ornella Noventa, spiega: «L'ordinanza è ancora valida. A tutt'oggi sono in fase di conclusione le pratiche per la chiusura dei lavori. Poi verrà revocata l'ordinanza del 6 giugno 2000 se la strada ferrata, rinnovata con progetto fatto dal geometra Sergio Albanello di San Vito di Cadore, risulta sicura a norma di legge al controllo dei lavori eseguiti dalla ditta Consorzio Rocciatori con sede a Fonzaso in zona Fenadora».



I LAVORI

L'opera è stata voluta anche per iniziativa dell'assessore allo sport Eric Girardini, esperto maestro di roccia, che fa parte della Giunta della Noventa. Sono state messe barriere paramassi, dei fermaneve, e con tecniche alpinistiche per avere un percorso sicuro e agibile che si snoda sul crinale delle creste del Coppolo, montagna simbolo di Lamon, a molti appassionati senza essere dei rinomati rocciatori. Il costo complessivo della nuova ferrata è stato di 77mila euro. Obiettivo importante una maggior valorizzazione turistica e sportiva del Monte Coppolo. E presto sarà tolta quella ormai storica ordinanza da annali del diritto amministrativo. L'atto sindacale di divieto di percorso deve essere uno dei più vecchi d'Italia ancora in vigore.