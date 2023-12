LAMON - La tenacia ha vinto. L’ospedale di Lamon rinnovato completamente, con i lavori che iniziarono nella primavera del 2021 eseguiti dalla ditta appaltatrice Paolo Beltrame Costruzioni spa, verrà svelato oggi alle 11,30. Una cerimonia che vedrà la presenza anche del governatore della Regione, Luca Zaia in via Balin, al civico 10). All’inaugurazione sarà presente anche l’Assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin.



IL RUSH FINALE

L’opera si è conclusa praticamente quasi nei tempi previsti: era il 24 novembre scorso quando venne tolto il cartello del cantiere. Prima il sopralluogo nel cantiere ultimato del commissario dell’Ulss 1 Dolomitim Giuseppe Dal Ben con il sindaco lamonese Loris Maccagnan, che avevano pronosticato che l’apertura ufficiale di tutti i servizi al completo sarebbe stata per la metà di dicembre. In questi giorni le ultime grandi pulizie, le prove dei lampioni dell’illuminazione esterna a servizio dei parcheggi in particolare: tutti i lampioni erano accesi. E il parcheggio sulla collina dietro l’ospedale che è già stato delimitato con le aree di sosta.



GLI INTERNI

Sbirciando all’interno dell’ospedale, visto che c’erano le porte aperte, si potevano vedere i cartelli per i servizi interni ai vari piani. Dal Consultorio Familiare,alla Logopedia e Ambulatorio Pediatrico. Nei cartelli esterni si ricorda come l’ospedale di Lamon sia un “Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale”: un ospedale di specialità quindi, orgoglio di tutta Lamon e della Val Cismon sia trentina che feltrina. D’altronde si tratta dell’ospedale costruito dai lamonesi, come ospedale generico in sostituzione dello scomodo, allora quando le strade erano difficili da percorrere per quasi tutto l’anno, Santa Maria del Prato di Feltre, usato anche dai vicini del Primiero.



LE MIGLIORIE

I cinque piani hanno tutto. Dalle degenze al primo e secondo alla palestra- Ambulatori medici- Logopedia- Terapista occupazionale- Area relax- Spogliatoi del personale del terzo piano. Poi l’Unità Riabilitativa Territoriale, Mensa del Personale al quarto e infine al quinto la sala riunioni e i locali tecnici.

Dopo l’inaugurazione di oggi il ritorno dei pazienti che è previsto per gennaio..